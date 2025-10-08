روبيو: ترامب قد يسافر إلى الشرق الأوسط إذا تم التوصل لاتفاق بشأن غزة

مصراوي

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الأربعاء، إن الرئيس دونالد ترامب قد يسافر إلى الشرق الأوسط في حال التوصل إلى اتفاق بشأن غزة، غير أنه حذّر من أن هذه المفاوضات انهارت من قبل "لذلك لا يمكننا عد الدجاج قبل الفقس".

وأشار روبيو، إلى أنه سيتعين على ترامب اتخاذ هذا القرار، لافتا إلى أنه يتوقع أن الرئيس الأمريكي سيكون مهتما بالسفر إلى الشرق الأوسط إذا كان التوقيت مناسبا.

وأضاف روبيو للصحفيين في الكابيتول: "كما ذكرت، تم إحراز تقدم جيد اليوم، والأمور تسير في اتجاه جيد، لكن لا يزال هناك بعض العمل الذي يتعين القيام به".

وتابع روبيو: "لقد وصلنا إلى تلك المرحلة من قبل وشعرنا بخيبة أمل، لكنني أعلم أن هناك الكثير من العمل الجاد الذي يجري في هذا الصدد، التطورات تحدث كل ساعة".

في المقابل، صرح مسؤول في البيت الأبيض لشبكة "سي إن إن"، بأنه لا توجد خطط حتى الآن لزيارة ترامب إلى مصر إذا تم التوصل إلى اتفاق، لكنه أشار إلى أن كل شئ ممكن".

وقالت شبكة "سي إن إن" الأمريكية نقلا عن مصادر مطلعة، الأربعاء، إن من الممكن التوصل إلى اتفاق لوقف النار بغزة خلال الـ48 ساعة المقبلة.

وأكد مصدران إسرائيلين، أن التوصل إلى اتفاق بات وشيكا للغاية، إذ يرجح احدهما أن الإعلان عن الاتفاق سيصدر خلال الـ24 ساعة القادمة.

وصرّح مصدر ثالث، بأن التوصل إلى اتفاق قد يتم خلال الـ48 ساعة القادمة، مرجحا أن تبدأ عملية إطلاق سراح الأسرى من غزة مطلع الأسبوع المقبل.

بدوره، أكد مسؤول أمريكي على تحقيق تقدم، مشيرا إلى أن الاتفاق قد يتم التوصل إليه خلال أيام.

وكشف مسؤول إسرائيلي، أن حكومة الاحتلال بدأت في العمل على مسودة أولية لقرار وقف إطلاق النار لعرضها على مجلس الوزراء للتصويت عليها حال التوصل إلى اتفاق.

وينص القانون الإسرائيلي، على ضرورة الحصول على موافقة الحكومة في أي قرار للإفراج عن معتقلين فلسطينيين.