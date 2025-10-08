بعد مرور عامين على اندلاع حرب غزة التي بدأت بهجوم شنّته حركة المقاومة الإسلامية "حماس" على جنوب إسرائيل، وأسفر عن مقتل نحو 1200 إسرائيلي وأسر حوالي 250 آخرين، وردت تل أبيب بقصف مكثف أدى إلى استشهاد أكثر من 67 ألف فلسطيني وإصابة ما يقارب 170 ألفًا، بدأت في مدينة شرم الشيخ أولى جولات المفاوضات لإنهاء الحرب، برعاية مصرية وقطرية ومشاركة وفدَي إسرائيل وحماس، في ضوء خطة سلام جديدة طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وكان ترامب قد أعلن، في 29 سبتمبر 2025، عن خطة من 20 بندًا لوقف النزاع في غزة، خلال مؤتمر مشترك مع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، مؤكدًا أن إسرائيل وافقت على "خط انسحاب مبدئي" من القطاع، على أن تبدأ الهدنة فور تأكيد حماس للخطة.

من جانبها، رحبت حماس ببعض بنود المبادرة الأمريكية، معلنة قبولها إطلاق جميع الأسرى الأحياء والجثامين وفق الصيغة المقترحة، لكنها امتنعت عن إعلان موقف واضح من بند نزع السلاح.

وفي هذا السياق، أكدت مصادر دبلوماسية مطلعة لقناة 12 الإسرائيلية، أن الحكومة الإسرائيلية بدأت فعليًا في إعداد مقترحات القرار، وسط تقديرات بإمكانية التوصل إلى اتفاق خلال 24 إلى 36 ساعة.

ووفقا لقناة 12 الإسرائيلية، فإن إسرائيل وحماس تقتربان من تفاهم نهائي يشمل إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين مقابل إفراج متدرج عن الأسرى الفلسطينيين، على أن يتم التنفيذ تحت إشراف مصري–قطري مباشر.

وتشير المصادر الإسرائيلية إلى أن الخطة تتضمن انسحابًا إسرائيليًا وفق حدود "خطة ترامب"، مع بقاء القوات الإسرائيلية في نحو 57% من مساحة القطاع، وتخصيص منطقة عازلة واسعة لمحاصرة عناصر حماس المتبقية برًا وبحرًا وجوًا.

وقال مصدر مطلع لقناة 12، إن الوسطاء القطريين يتوقعون التوصل إلى اتفاق نهائي بحلول الجمعة، فيما أكدت مصادر في البيت الأبيض أن "المحادثات تُحرز تقدمًا ملموسًا"، مع تفاؤل بإمكانية إعلان وقف إطلاق النار خلال أيام.