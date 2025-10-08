تركيا: اعتداءات إسرائيل أكبر التحديات التي تواجهها سوريا

قال وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، أن انخراط الحكومة السورية إقليميا ودوليا يتزايد يوما بعد يوم، وعلى المجتمع الدولي القيام بمسؤولياته تجاه سوريا وشعبها.

وأضاف وزير الخارجية التركي، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره السوري، أسعد الشيباني، في أنقرة، مساء اليوم الأربعاء، ونقلته قناة الجزيرة، أن اعتداءات إسرائيل أحد أكبر التحديات التي تواجهها سوريا، وعلى المجتمع الدولي أن تكون له وقفة جادة وواضحة ضد قوات الاحتلال، مؤكدا مواصلة تقديم الدعم للحكومة السورية في ما يتعلق بمكافحة تنظيم الدولة.

وأوضح فيدان أن العناصر التي تهدد أمن سوريا تهدد أمن تركيا، مؤكدًا على الدور الكبير لتركيا ودعمها الواسع لسوريا خلال المرحلة الانتقالية.

وتابع "اتخذنا قرارا بأن نقضي على كل تهديد في مهده ولا نريد لسوريا أن تكون منطلقا للإساءة للغير، والتدخلات الإسرائيلية في أزمة السويداء بسوريا تمس أمننا القومي".