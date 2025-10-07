إعلان

لأول مرة.. الوزير المقرب من نتنياهو ينضم إلى محادثات بشأن إنهاء حرب غزة

كتب : مصراوي

09:13 م 07/10/2025

رون ديرمر

مصراوي – سي إن إن

ذكرت شبكة "سي إن إن" عن مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى قوله إنه من المتوقع أن ينضم وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، أحد أبرز المقربين من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إلى محادثات وقف إطلاق النار في شرم الشيخ يوم الأربعاء.

ويُعد ديرمر، الذي يقود فريق التفاوض الإسرائيلي لأول مرة، الممثل الرئيسي لنتنياهو لدى كل من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والدول العربية في المنطقة، ورغم ذلك، لم يشارك في الجولتين السابقتين من المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحركة حماس، اللتين جرتا يومي الاثنين والثلاثاء بمشاركة وفد إسرائيلي من مستوى أدنى.

وأوضح المصدر أن ديرمر سينضم إلى طاولة المفاوضات فور وصول المبعوثين الأمريكيين جاريد كوشنر وستيف ويتكوف إلى شرم الشيخ، قائلاً: "عندما يكون كوشنر وويتكوف هناك، سيكون ديرمر هناك أيضًا".

وكان نتنياهو قد عيّن ديرمر في فبراير 2025 لقيادة ملف التفاوض، عقب إقالة رئيسي الموساد والشاباك اللذين أشرفا على صفقات سابقة لتبادل الرهائن في نوفمبر 2023 ويناير 2025.

ومنذ تعيينه، لم يتم التوصل إلى أي اتفاق جديد مع حماس بشأن الأسرى، باستثناء أسيرة واحدة أُفرج عنها في صفقة منفصلة بين الولايات المتحدة والحركة.

