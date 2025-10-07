أكسيوس: ترامب يجتمع بويتكوف وكوشنر قبل مغادرتهما إلى مصر

قال موقع "أكسيوس" نقلا عن مصدرين مطلعين، الثلاثاء، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اجتمع مع فريقه للأمن القومي لمناقشة التقدم في مفاوضات غزة قبل مغادرة مبعوثيه ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إلى مصر اليوم.

وأشارت المصادر، إلى أن وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث ووزير الخارجية ماركو روبيو وكبيرة موظفي البيت الأبيض سوزي ويلز، كانوا من بين الحاضرين في الاجتماع.

وأوضح المصدر، أن ويتكوف وكوشنر أطلعا الحاضرين على وضع المفاوضات غير المباشرة بين حماس وإسرائيل، التي بدأت يوم أمس الاثنين، وكلك الرسائل الأخيرة التي تلقوها من الوسطاء في مصر وقطر وتركيا.

وكشفت المصادر، أن المفاوضات في مصر ركّزت على الطبيعة الفنية وتحديد الفجوات المتبقية، مؤكدين أنه لن يتم التوصل إلى وقت حاسم سوى بوصول ويتكوف وكوشنر إلى شرم الشيخ صباح الأربعاء.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت شبكة "سي إن إن" الأمريكية نقلا عن مصدرين مطلعين، إن من المتوقع أن يصل مبعوث الرئيس ترامب للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، وصهره جاريد كوشنر إلى مصر اليوم الثلاثاء، مع استمرار مفاوضات الإفراج عن الأسرى وإنهاء الحرب بغزة.

وكان وفدا إسرائيل وحماس وصلا إلى شرم الشيخ من أجل التوصل إلى تفاصيل فنية حول وقف إطلاق النار والإفراج عن الأسرى، بعد أن وافقت حركة المقاومة الفلسطينية بشروط على جزء من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المكونة من 20 نقطة.

ويوم أمس الاثنين، وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ويتكوف وكوشنر بأنهما "فريق ممتاز"، معربا عن ثقته في التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب.

وأوضح مصدر، أن الإدارة الأمريكية تهدف للتوصل إلى اتفاق هذا الأسبوع، غير أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كان حدوث ذلك ممكنا.

وأشار المصدر، إلى أن المسؤولين المصريين والقطريين قد يتمكنوا من وضع اللمسات الأخيرة على إجراءات متفق عليها تزامنا مع وصول كوشنر وويتكوف إلى مدينة شرم الشيخ.