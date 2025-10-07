إعلان

سي إن إن: ويتكوف وكوشنر يصلان شرم الشيخ اليوم للمشاركة بمفاوضات غزة

كتب : مصراوي

06:51 م 07/10/2025

ستيف ويتكوف

وكالات

قالت شبكة "سي إن إن" الأمريكية نقلا عن مصدرين مطلعين، إن من المتوقع أن يصل مبعوث الرئيس ترامب للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، وصهره جاريد كوشنر إلى مصر اليوم الثلاثاء، مع استمرار مفاوضات الإفراج عن الأسرى وإنهاء الحرب بغزة.

وكان وفدا إسرائيل وحماس وصلا إلى شرم الشيخ من أجل التوصل إلى تفاصيل فنية حول وقف إطلاق النار والإفراج عن الأسرى، بعد أن وافقت حركة المقاومة الفلسطينية بشروط على جزء من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المكونة من 20 نقطة.

ويوم أمس الاثنين، وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ويتكوف وكوشنر بأنهما "فريق ممتاز"، معربا عن ثقته في التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب.

وأوضح مصدر، أن الإدارة الأمريكية تهدف للتوصل إلى اتفاق هذا الأسبوع، غير أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كان حدوث ذلك ممكنا.

وأشار المصدر، إلى أن المسؤولين المصريين والقطريين قد يتمكنوا من وضع اللمسات الأخيرة على إجراءات متفق عليها تزامنا مع وصول كوشنر وويتكوف إلى مدينة شرم الشيخ.

