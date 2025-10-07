فصائل المقاومة الفلسطينية: طوفان الأقصى محطة تاريخية بمشروعنا المقاوم

وكالات

قالت فصائل المقاومة الفلسطينية، إنه بعد عامين من حرب الإبادة فشل العدو في القضاء على المقاومة واستعادة الأسرى بالقوة.

واعتبرت الفصائل، أن "معركة طوفان الأقصى محطة تاريخية بمشروعنا المقاوم واستجابة طبيعية لما يحاك من مخططات".

ودعت فصائل المقاومة الفلسطينية الجماهير العربية والإسلامية إلى الخروج للشوارع دعمًا لفلسطين والمقاومة.

واليوم الثلاثاء هو الذكرى الثانية لهجوم السابع من أكتوبر 2023 الذي شكّل شرارة اندلاع الحرب في القطاع الفلسطيني.