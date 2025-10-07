إعلان

فصائل المقاومة الفلسطينية: طوفان الأقصى محطة تاريخية بمشروعنا المقاوم

كتب : مصراوي

10:21 ص 07/10/2025

هجوم طوفان الاقصى

وكالات

قالت فصائل المقاومة الفلسطينية، إنه بعد عامين من حرب الإبادة فشل العدو في القضاء على المقاومة واستعادة الأسرى بالقوة.

واعتبرت الفصائل، أن "معركة طوفان الأقصى محطة تاريخية بمشروعنا المقاوم واستجابة طبيعية لما يحاك من مخططات".

ودعت فصائل المقاومة الفلسطينية الجماهير العربية والإسلامية إلى الخروج للشوارع دعمًا لفلسطين والمقاومة.

واليوم الثلاثاء هو الذكرى الثانية لهجوم السابع من أكتوبر 2023 الذي شكّل شرارة اندلاع الحرب في القطاع الفلسطيني.

طوفان الأقصى فصائل المقاومة الفلسطينية حرب الإبادة

