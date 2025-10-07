

وكالات

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، رصد مقذوف أطلق من شمال قطاع غزة صباح اليوم، في الذكرى الثانية لهجوم السابع من أكتوبر 2023 الذي شكّل شرارة اندلاع الحرب في القطاع الفلسطيني.

وقال الجيش في بيان: "عقب صفارات الإنذار التي دوت قبل وقت قصير في نتيف هعسراه في جنوب إسرائيل قرب الحدود مع القطاع، تم رصد مقذوف أُطلق من شمال قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية، ويُرجّح أنه سقط في المنطقة".

وأشار البيان الإسرائيلي إلى أنه حتى الآن، لم يُبلغ عن وقوع إصابات، وفقا لما ذكرته الغد