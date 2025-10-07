إعلان

في ذكرى 7 أكتوبر.. جيش الاحتلال يرصد مقذوفًا أطلق من شمال غزة على جنوب إسرائيل

كتب : مصراوي

08:41 ص 07/10/2025

صفارات الانذار تدوي في إسرائيل

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، رصد مقذوف أطلق من شمال قطاع غزة صباح اليوم، في الذكرى الثانية لهجوم السابع من أكتوبر 2023 الذي شكّل شرارة اندلاع الحرب في القطاع الفلسطيني.

وقال الجيش في بيان: "عقب صفارات الإنذار التي دوت قبل وقت قصير في نتيف هعسراه في جنوب إسرائيل قرب الحدود مع القطاع، تم رصد مقذوف أُطلق من شمال قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية، ويُرجّح أنه سقط في المنطقة".

وأشار البيان الإسرائيلي إلى أنه حتى الآن، لم يُبلغ عن وقوع إصابات، وفقا لما ذكرته الغد

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

صفارات الانذار تدوي في إسرائيل إسرائيل صفارات الإنذار جنوب إسرائيل رصد مقذوف أطلق من غزة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان