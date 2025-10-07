إعلان

نتنياهو: اقتربنا من نهاية الحرب ولكننا لم نصل إلى هناك بعد وسيتم تدمير حماس

كتب : مصراوي

07:12 ص 07/10/2025

بنيامين نتنياهو

وكالات

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن بلاده تقترب من نهاية الحرب ولكنها لم تصل إلى هناك بعد، مؤكدا أنه سيتم تدمير حركة حماس.

قال نتنياهو في مقابلة مع الصحفي اليهودي الأمريكي بن شابيرو في بودكاست: "نحن نقترب من نهاية الحرب لكن لم نصل إلى هناك بعد".

كان نتنياهو مرتبكا إزاء قضية عدد المختطفين عندما قال إن "ما بدأ في غزة سينتهي في غزة، مع إطلاق سراح رهائننا الـ46 ونهاية نظام حماس" على الرغم من وجود 48 مختطفا في غزة.

وأضاف أن 20 من المختطفين لا يزالون على قيد الحياة، وهو الرقم الرسمي المعروف في إسرائيل.

وتابع رئيس الوزراء الإسرائيلي: "حماس" لم يتم تدميرها بعد، لكننا سنصل إليها. من المستحيل إنهاء (الحرب) وإبقاء "حماس" في السلطة، بصواريخ موجهة إلينا"، وفقا لروسيا اليوم.

