

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة تلقت إشارة تفيد بأن إيران مهتمة ومعنية بإتمام صفقة غزة.

أضاف ترامب، خلال رده على سؤال للصحفيين بهذا الخصوص: "أعتقد أننا تلقينا إشارة قوية للغاية، كما تعلمون، من إيران بأنهم يرغبون في رؤية هذا الأمر وقد تم تنفيذه".

وفي 29 سبتمبر الماضي، كشف ترامب عن خطة من 20 نقطة لحل الوضع في غزة، تدعو الخطة إلى وقف فوري لإطلاق النار، بشرط إطلاق سراح الرهائن خلال 72 ساعة.

وتتطلب الخطة أيضا من حركة حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى الموافقة على عدم المشاركة في حكم قطاع غزة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

ووفقا للخطة يجب أن تنتقل السيطرة على القطاع إلى سلطات تكنوقراطية تحت إشراف هيئة دولية يرأسها ترامب نفسه.

وقال ترامب، إن المرحلة الأولى من خطته لحل الصراع بين إسرائيل وفلسطين وتحرير رهائن حماس ستكتمل في غضون أسبوع، وفقا لروسيا اليوم.