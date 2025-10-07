ترامب: اتفاق غزة بات قريبًا وسيحقق السلام في الشرق الأوسط

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الجهود الرامية للتوصل إلى اتفاق بشأن غزة تسير في الاتجاه الصحيح، معربًا عن تفاؤله بإمكانية إنجاز الصفقة في وقت قريب، بما يمهد لتحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط بدعم عربي وإقليمي واسع.

وقال ترامب في تصريحات صحفية، مساء الإثنين، في المكتب البيضاوي، إن "الجميع يعمل على تحقيق الصفقة في غزة، وأعتقد أننا نسير بشكل جيد في هذا الاتجاه"، مضيفًا: "سنصل إلى اتفاق قريبًا، ونعمل على إعادة الرهائن في أسرع وقت ممكن".

وأشار إلى أن حركة حماس كانت جيدة في المفاوضات وستستمر في ذلك، لافتًا إلى أن هناك فرصة كبيرة لإنجاز صفقة مستدامة في غزة ستُحدث تغييرًا حقيقيًا في المنطقة".

وأوضح ترامب أن كل الدول العربية والإسلامية تؤيد هذه الصفقة، مشيرًا إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنسان مذهل ويمتلك نفوذًا كبيرًا ويمارس ضغطًا حقيقيًا لإنجاز الاتفاق.

وكشف ترامب عن وجود إشارات قوية من إيران تؤكد رغبتها في إنجاز صفقة غزة، مشيدًا بالدور الذي لعبته دولة قطر في دفع المفاوضات إلى الأمام، إلى جانب مساهمات مهمة من تركيا والإمارات والسعودية.

وختم ترامب تصريحاته بالتأكيد على أن علينا أن ننجز اتفاق غزة، والجميع متفق على ذلك، مشددًا على أن هذا الاتفاق سيكون خطوة حاسمة نحو إحلال السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.