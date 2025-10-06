أولمرت: ترامب ضغط على نتنياهو للمشاركة في مفاوضات شرم الشيخ

كتب-عبدالله محمود:

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت، على أهمية إنهاء الحرب في قطاع غزة، وإطلاق سراح الأسرى، والسجناء الفلسطينيين.

وقال أولمرت في تصريحات لقناة الجزيرة، إن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو متأثر بشكل كبير بمواقف الشركاء السياسيين في حكومته، مؤكدًا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضغط بشكل كبير على نتنياهو من أجل المشاركة في مفاوضات شرم الشيخ.

وأشار رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، إلى أنه لم يكن ضد الحرب في غزة التي تسببت فيها حركة المقاومة الإسلامية حماس، لكن بعد مرور عامين حان الوقت لإنهائها.

واتهم حكومة نتنياهو بالفشل بسبب عدم قدرتها على التصدي لهجمات 7 أكتوبر 2023، مطالبًا التحقيق معها في ما حدث، مضيفًا: "نتنياهو وضع أولوية لمصالحه الشخصية والسياسية خلال الأزمة الدائرة منذ عامين".