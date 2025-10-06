في ذكرى نصر أكتوبر.. خالد العناني يفوز بمنصب المدير العام لليونسكو

فاز الدكتور خالد العناني بمنصب المدير العام الجديد لمنظمة اليونسكو، ليصبح بذلك أول مصري وعربي يتولى رئاسة المنظمة الأممية منذ تأسيسها.

وجاء انتخاب العناني خلال جلسة التصويت التي عقدها المجلس التنفيذي لليونسكو في دورته الـ222 بالعاصمة الفرنسية باريس، بعد منافسة قوية مع المرشح الكونغولي فيرمين إدوار ماتوكو، لاختيار الشخصية التي ستقود المنظمة في مرحلة دولية بالغة الحساسية.

وتمكن العناني من حسم السباق لصالحه، خلفًا للمديرة العامة السابقة أودري أزولاي، ليفتح بذلك صفحة جديدة في تاريخ تمثيل الدول العربية داخل واحدة من أهم المؤسسات الثقافية والتعليمية العالمية.

ويُعد الدكتور خالد العناني من أبرز الشخصيات المصرية في مجال السياحة والآثار، حيث شغل عدة مناصب قيادية وحقق إنجازات لافتة في ملفي التراث الثقافي والتنمية السياحية، ما أهّله لنيل ثقة المجتمع الدولي لقيادة اليونسكو في المرحلة المقبلة.