وزير الخارجية يدعو الدول لانتخاب خالد العناني مديرًا عامًا لليونسكو

ألقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، اليوم، كلمته في الدورة رقم 222 للمجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) في باريس.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية، أشار الوزير عبد العاطي في كلمته الى أن هذه الدورة تمثل علامة فارقة في مسيرة اليونسكو، نتيجة للتحديات الدولية غير المسبوقة التي يواجها العالم وتزامنها مع انتخاب مدير عام جديد للمنظمة، في اختبار لقدرة المنظمة على إنفاذ رسالتها الإنسانية العظيمة.

وقد استعرض الوزير عبد العاطي المؤهلات والخبرات الرفيعة التي يتمتع بها د. خالد العناني، المرشح المصري لمنصب مدير عام اليونسكو، فضلاً عن الرؤية الانتخابية المتكاملة التي طرحها، مما يؤهله لقيادة المنظمة بجدارة نحو إنفاذ ولايتها السامية بحكمة واقتدار.

في السياق نفسه أشار الوزير عبد العاطى إلى حصول المرشح المصرى على تأييد الدول العربية والاتحاد الأفريقي، فضلًا عن إعلان العديد من الدول التي تنتمي إلى مختلف المجموعات الجغرافية تأييدها للترشيح المصري، مما يجعله الأكثر تمثيلًا لعموم الدول أعضاء اليونسكو ويجسد لإرادتها المشتركة نحو تطوير المنظمة وتعزيز ولايتها ومواصلة البناء على ما حققته من إنجازات طوال تاريخها الحافل.

كما أعرب الوزير عبد العاطي عن اعتزازه بالاتفاقية التي ابرمتها مصر واليونسكو في سبتمبر الماضي، لدعم التعليم والبحث العلمي وتبادل الخبرات في مجال الهندسة المعمارية والتخطيط الحضري والمتضمنة انشاء الأكاديمية الدولية للهندسة المعمارية والتخطيط الحضري في مصر، لتدريس مناهج إعادة الاعمار في المناطق التي تعرضت للدمار نتيجة للنزاعات المسلحة في افريقيا والشرق الاوسط.

في ختام كلمته، جدد الوزير الدعوة لجميع الدول الأعضاء لانتخاب الدكتور خالد العناني لمنصب المدير العام لليونسكو لتمكين المنظمة من مواصلة سعيها الجاد لإنفاذ ولايتها دعمًا لجهود تعزيز السلم الدولي وتحقيق التنمية المستدامة، ونشر الثقافة والفكر والإبداع.