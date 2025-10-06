وسطاء مصريون وقطريون يلتقون بحماس في القاهرة قبل محادثات شرم الشيخ

وكالات

أفادت شبكة CNN، بأن الوسطاء المصريين والقطريين في القاهرة يجتمعون مع خليل الحية، القيادي في حماس الذي يرأس مفاوضات الحركة، لحل أي نقاط خلافية متبقية قبل الجلسة الرئيسية مع المفاوضين الآخرين.

وقال مصدر مطلع على المحادثات لشبكة CNN إنه "من السابق لأوانه الحكم" على كيفية سير المفاوضات.

وذكر مصدر آخر بالحركة للشبكة، أن أولى جلسات التفاوض الرسمية لوقف إطلاق النار من المقرر أن تبدأ مساء اليوم.

وهذه هي أول زيارة يقوم بها الحية إلى مصر منذ نجاته من محاولة اغتيال إسرائيلية في أعقاب هجوم صاروخي في قطر الشهر الماضي استهدف القيادة العليا لحماس.

ومن الجانب الإسرائيلي، يحضر مبعوثون كبار، لكن غياب رون ديرمر، وزير الشؤون الاستراتيجية وكبير المفاوضين الإسرائيلي، كان ملحوظًا. سيشارك عن بُعد، ومن المتوقع أن ينضم شخصيًا في وقت لاحق من هذا الأسبوع، وفقًا لوكالة "رويترز".

وبينما يحثّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تسريع العملية، يقول دبلوماسيون إن المناقشات قد تمتد لأيام.

وتشمل نقاط الخلاف الرئيسية مطالبة إسرائيل بنزع سلاح حماس، وضغط حماس للحصول على دور في أي هيئة حاكمة جديدة في غزة، وضمانات مرور آمن لكبار الشخصيات عند مغادرتهم القطاع. وتُعدّ هذه النقطة الأخيرة حساسة للغاية، بالنظر إلى استهداف إسرائيل مؤخرًا لقادة حماس.