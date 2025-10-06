إعلان

المفوضية الأوروبية: ندعم حل الدولتين

كتب : مصراوي

02:06 م 06/10/2025

المفوضية الأوروبية

وكالات

قالت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية، باولا بينيو، إن الاتحاد الأوروبي أحد أكثر الناشطين بشأن غزة والجميع متفقون على ضرورة القيام بالمزيد.

و أضافت بينيو، أن الاتحاد الأوروبي عزز أشكال الدعم وجهوده موجهة لزيادة المساعدات الإنسانية ووضع حد للمعاناة.

وتابعت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية: "الاتحاد هو الداعم الرئيس والأول لحل الدولتين".

والأسبوع الماضي، رحبت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إنهاء الحرب في غزة.

وقالت فون دير لاين، في منشور على منصة "إكس"، إن "حل الدولتين يظل السبيل الوحيد العملي لتحقيق السلام العادل والدائم لإسرائيل والفلسطينيين"، مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي مستعد للمساهمة.

المفوضية الأوروبية حل الدولتين باولا بينيو غزة

