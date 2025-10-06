إصابة جندي إسرائيلي بقذيفة هاون في مدينة غزة

وكالات

أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة جندي بجروح طفيفة إثر إطلاق قذيفة هاون على جنود إسرائيليين في مدينة غزة أمس الأحد.

وأضاف في بيان أنه في حادث آخر رصدت قوات الجيش الإسرائيلي خلية أطلقت صاروخا مضادا للدبابات على آليات هندسية تابعة للفرقة 98، دون وقوع إصابات.

وفي السياق ذاته، أكدت القناة الـ12 الإسرائيلية نقلًا عن وزارة الدفاع، أن عدد قتلى الجيش والأمن منذ 7 أكتوبر 2023 وصل إلى 1150 من ضمنهم 1035 جنديًا.

وأشارت القناة، اليوم الاثنين، إلى أن الأرقام تشمل قتلى هجوم 7 أكتوبر 2023 وحرب غزة ولبنان والضفة الغربية.

كما نقلت عن مؤسسة التأمين الوطني تأكيدها مقتل 978 إسرائيليًا منذ هجوم 7 أكتوبر 2023.

وبحسب مؤسسة التأمين الإسرائيلية، فإن نحو 80 ألف إسرائيلي تم تعريفهم بأنهم مصابون بأعمال عدائية منذ 7 أكتوبر 2023.

وأضافت أن نحو 30 ألف إسرائيلي صنفوا بأنهم مصابون باضطرابات نفسية منذ الهجوم عام 2023.