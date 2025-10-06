وكالات

أكدت القناة الـ12 الإسرائيلية نقلًا عن وزارة الدفاع، أن عدد قتلى الجيش والأمن منذ 7 أكتوبر 2023 وصل إلى 1150 من ضمنهم 1035 جنديًا.

وأشارت القناة، إلى أن الأرقام تشمل قتلى هجوم 7 أكتوبر 2023 وحرب غزة ولبنان والضفة الغربية.

كما نقلت عن مؤسسة التأمين الوطني تأكيدها مقتل 978 إسرائيليًا منذ هجوم 7 أكتوبر 2023.

وبحسب مؤسسة التأمين الإسرائيلية، فإن نحو 80 ألف إسرائيلي تم تعريفهم بأنهم مصابون بأعمال عدائية منذ 7 أكتوبر 2023.

وأضافت أن نحو 30 ألف إسرائيلي صنفوا بأنهم مصابون باضطرابات نفسية منذ الهجوم عام 2023.