إعلان

تحمل الجنسية الإسبانية.. ناشطة من أسطول الصمود عضّت موظفة في أحد سجون إسرائيل

كتب : مصراوي

04:21 ص 06/10/2025

سجون إسرائيل - ارشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات

قالت قناة "كان" التلفزيونية الإسرائيلية، إن ناشطة من أعضاء أسطول الصمود، قامت في يوم 5 أكتوبر الجاري بعض موظفة طبية كانت ترافقها إلى سجن إسرائيلي بعد فحص طبي روتيني.

ووفقا لمعلومات القناة، تحمل الناشطة الجنسية الإسبانية، ومن المتوقع أن يتم إطلاق سراحها وترحيلها من إسرائيل اليوم الاثنين.

قالت القناة التلفزيونية الحكومية، إن موظفة السجن أصيبت بجروح طفيفة وتلقت العلاج الطبي في مكان الحادث، بينما تم استدعاء الشرطة لاعتقال الناشطة المهاجمة.

ونقلت القناة عن ممثلي الشرطة الإسرائيلية، تأكيدهم على أنهم يأخذون أي عنف ضد موظفي السجون على محمل الجد، ويتم التعامل مع مثل هذه الحالات وفقا للقانون.

مساء الخميس الماضي، بدأت البحرية الإسرائيلية باعتراض سفن أسطول الصمود ووجهتها إلى ميناء أشدود الإسرائيلي، حيث تم اعتقال الناشطين الذين كانوا على متنها ليتم تسليمهم لاحقا إلى بلدانهم الأصلية.

يضم أسطول المساعدات الإنسانية أكثر من 40 سفينة ومئات النشطاء من الشرق الأوسط وأوروبا وأمريكا اللاتينية وجنوب شرق آسيا والولايات المتحدة، وفقا لروسيا اليوم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ناشطة من أسطول الصمود أسطول الصمود السجون الإسرائيلية

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

عاجل - أول رد من "الآثار" حول سرقة لوحة أثرية من منطقة سقارة
بعد مقتل 3 فتيات في بث مباشر.. أخطر 10 حوادث على مواقع التواصل
58 جنيها للكيلو في المزرعة.. انخفاض كبير في أسعار الدواجن
بعد مقتل 3 فتيات في بث مباشر.. أخطر 10 حوادث على مواقع التواصل