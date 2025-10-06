رغم انطلاق المفاوضات.. عشرات الشهداء في قصف إسرائيلي على قطاع غزة



وكالات

كثفت إسرائيل قصفها على مناطق متفرقة من قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد قرابة 70 فلسطينيا منذ صباح الأحد.

قالت وسائل إعلام فلسطينية، إن القصف الإسرائيلي المكثف طال مخيم البريج ومدينة خان يونس، فضلا عن استهداف بالمدفعية لمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأعلنت مصادر طبية فلسطينية، أنه منذ فجر الأحد، استشهد 70 فلسطينيا في قطاع غزة نتيجة القصف الإسرائيلي المستمر.

كما أفادت وسائل إعلام ومصادر طبية، باستشهاد قرابة 94 فلسطينيا في قطاع غزة خلال يومين، نتيجة عشرات الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مناطق عدة في القطاع.

يأتي ذلك بالتزامن مع وصول وفدين من إسرائيل وحركة حماس إلى مصر لبدء مفاوضات تهدف إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى والرهائن.

وأفاد بيان لحركة حماس، أن كبير مفاوضيها، خليل الحية، وصل الأحد، إلى مصر على رأس وفد من الحركة للمشاركة في محادثات غير مباشرة مع إسرائيل بشأن غزة.

وستكون الاجتماعات المقرر عقدها، الاثنين، في منتجع شرم الشيخ، هي الأولى للحية منذ أن استهدفته ضربة إسرائيلية مع قادة آخرين خلال وجوده في الدوحة الشهر الماضي.

وفي وقت سابق، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الأحد، أن وفدا إسرائيليا برئاسة وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر سيتوجه إلى مصر الإثنين، للمشاركة في محادثات تتعلق بخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن غزة.

وأوضح البيان، أن المفاوضات ستُعقد في مدينة شرم الشيخ المطلة على البحر الأحمر، ومن المقرر أن تتركز حول تفاصيل المرحلة التالية من اتفاق ترامب المقترح لإنهاء الحرب في قطاع غزة، وفقا لسكاي نيوز.