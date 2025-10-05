ترامب يعلن بعض التعديلات في خطته لإنهاء حرب غزة

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه قد يكون هناك بعض التعديلات بشأن خطته لإنهاء الحرب في غزة، لافتًا إلى أن هناك مفاوضات جارية لإعادة الأسرى من داخل القطاع قريبا.

وخلال تصريحات إعلامية اليوم الأحد، وأكد الرئيس الأمريكي، أن خطة غزة تحقق السلام في الشرق الأوسط، موضحًا أنه سيتم إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين في غزة قريبا جدا،

وأضاف ترامب: "الصفقة في غزة مهمة لإسرائيل والعالم العربي والعالم أجمع، وسنرى ما سيحدث بشأن مفاوضات خطة غزة خلال اليومين المقبلين".

وصباح اليوم الأحد، قال ترامب لشبكة "سي إن إن"، إن حماس ستواجه "إبادة كاملة" إذا رفضت الحركة التنازل عن السلطة وأصرت على البقاء في حكم غزة، وسط الجهود المستمرة لدفع خطته المقترحة لوقف إطلاق النار إلى الأمام.

وأدلى ترامب بهذا التصريح لمراسل شبكة "سي إن إن"، جيك تابر، عندما سئل عبر رسالة نصية أمس عما سيحدث إذا أصرت حماس على البقاء في السلطة.

وضغط تابر على ترامب بشأن رد حماس على اقتراحه بوقف إطلاق النار المكون من 20 نقطة، مستشهدًا بتفسير السيناتور الأمريكي ليندسي جراهام بأن حماس رفضت الخطة فعليًا بإصرارها على "عدم نزع السلاح، وإبقاء غزة تحت السيطرة الفلسطينية، وربط إطلاق سراح الأسرى بالمفاوضات".

سأل تابر: "هل هو مخطئ؟"، ورد عليه ترامب قائلًا: "سوف نكتشف ذلك. فقط الزمن سوف يخبرنا بذلك".

وقال الرئيس الأمريكي، إنه يتوقع توضيحًا قريبًا بشأن ما إذا كانت حماس ملتزمة حقًا بالسلام.

وتابع ترامب، عندما سُئل عما إذا كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يؤيد بشكل كامل إنهاء القصف في غزة ودعم رؤية الرئيس الأوسع: "نعم على بيبي".

وأعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن أمله أن يصبح اقتراحه بوقف إطلاق النار حقيقة، مؤكدًا أنه يعمل بجد لتحقيقه.