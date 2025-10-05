وزير الخارجية الأمريكي: تُجري اجتماعات بشأن اتفاق إسرائيل وحماس

وكالات

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إن هناك اجتماعات جارية بشأن اتفاق بين إسرائيل وحماس، مضيفًا "سنعرف سريعًا إن كانت حماس جادة أم لا".

وذكر روبيو، أن حماس وافقت من حيث المبدأ على ما سيحدث بعد الحرب، مضيفًا: "لا يمكن إقامة هيكل لحكم غزة لا يضم حماس في ثلاثة أيام"، وفق ما نقلته وكالة "رويترز" عنه.

وقال روبيو بشأن إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين: "نريد إطلاق سراحهم في أقرب وقت ممكن"، مؤكدًا أن المرحلة الثانية المتعلقة بنزع السلاح والانسحاب "لن تكون سهلة".

وذكر وزير الخارجية الأمريكي عند سؤاله عما إذا كانت هذه هي نهاية حرب غزة: ليس بعد إذ لا يزال هناك بعض العمل الذي يتعين القيام به"، معربًا عن أمله الانتهاء من الأمور اللوجستية بسرعة كبيرة.