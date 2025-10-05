

وكالات

قالت الهيئة المعنية بمواجهة الكوارث في إندونيسيا، اليوم الأحد، إن عدد الطلاب الذين تأكد مقتلهم بعد انهيار مبنى مدرسة إسلامية داخلية في جاوة الشرقية ارتفع‭‭ ‬‬إلى 36 من 16 في اليوم السابق.

وأضافت الهيئة، أن جهود البحث مستمرة لليوم السابع على التوالي من أجل العثور على جثث 27 طالبا، أغلبهم فتيان تتراوح أعمارهم بين 13 و19 عاما، ما زالوا محاصرين تحت الأنقاض.

وقالت الهيئة، إنه تم استخدام رافعات لإزالة الأنقاض وإن جهود البحث والإخلاء اكتملت بنسبة 60% وتوقعت رفع جميع الأنقاض واستكمال البحث يوم الاثنين.

وانهار مبنى مدرسة الخوزيني، وهي مدرسة إسلامية داخلية، في بلدة سيدوارجو يوم الإثنين الماضي على مئات الطلاب إذ لم تتمكن أساسات المدرسة من تحمل أعمال بناء جارية في الطوابق العليا.

وذكرت الهيئة، أن المنقذين حصلوا على إذن من أولياء الأمور، يوم الجمعة، لاستخدام معدات ثقيلة بعد تلاشي أي علامات على وجود أحد على قيد الحياة خلال جهود سابقة.