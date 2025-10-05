قوات الاحتلال تعتقل فلسطينيين من بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى



وكالات

اعتقلت قوات الاحتلال، شابين من حي رأس العمود، ببلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى المبارك.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية"(وفا"، أفاد شهود عيان، أن قوات الاحتلال اعتدت بالضرب المبرح على شابين في منطقة دوار النخيل في رأس العمود، قبل أن تعتقلهما، كما أطلقت قنابل الغاز السام في المكان.

كان طفلان قد أصيبا برصاص قوات الاحتلال في مدينة جنين، شمالي الضفة الغربية، منصف ليلة الخميس - الجمعة، بعد إطلاق نار عشوائي استهدف المارة في المنطقة.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن طواقمها الميدانية نقلت الطفلين المصابين إلى المستشفى، موضحة أنهما أصيبا في القدم واليدين.

وفي السياق، اقتحمت قوة عسكرية إسرائيلية بلدة اليامون غرب جنين، ودفع الاحتلال بتعزيزات راجلة وآليات عسكرية، تخللها مداهمات لمنازل ومحال تجارية ونصب نقاط تفتيش داخل أحياء البلدة.

وأظهرت مقاطع مصورة قيام جنود الاحتلال بتمزيق صور شهداء من أبناء البلدة معلقة على جدران المنازل، فيما تواصل الآليات العسكرية تحركاتها المكثفة داخل البلدة.

يشار إلى أن بلدة اليامون تشهد منذ الشهر الماضي ارتفاعًا في وتيرة الاقتحامات اليومية ضمن العمليات العسكرية المتصاعدة في الشطر الغربي من مدينة جنين، وفقا للغد.