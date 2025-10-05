إعلان

حاكم إلينوي: ترامب يسعى لإرسال الحرس الوطني إلى الولاية رغما عنا

كتب : مصراوي

12:06 ص 05/10/2025

حاكم ولاية إلينوي الديمقراطي، جيه بي بريتزكر

إلينوي (أمريكا) - (أ ب)

قال حاكم ولاية إلينوي الديمقراطي، جيه بي بريتزكر، إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تخطط لنشر 300 عنصر من قوات الحرس الوطني بالولاية.

ووصف بريتزكر هذه الخطوة بأنها "فاضحة تماما وغير متماشية مع المبادئ الأمريكية"، موضحا أن الحرس الوطني لإلينوي تلقى إخطارا من البنتاغون صباح السبت يُفيد بأنه سيتم استدعاء هذه القوات. ولم يحدد موعد أو مكان نشرهم، إلا أن ترامب طالما هدد بإرسال قوات إلى مدينة شيكاغو.

وقال بريتزكر في بيان: "هذا الصباح، وجهت لي وزارة الحرب التابعة لإدارة ترامب إنذارا نهائيا: استدعِ قواتك، أو سنقوم نحن بذلك. من الفاضح تماما وغير الأمريكي أن يُطلب من حاكم ولاية إرسال قوات عسكرية داخل حدود ولايته وضد إرادته".

ويأتي تصعيد التدخل الاتحادي في إلينوي في إطار إجراءات مماثلة اتخذتها إدارة ترامب لمكافحة الجريمة في مدن أخرى مثل بالتيمور وممفيس. كما قام ترامب بنشر الحرس الوطني في لوس أنجلوس خلال الصيف، وفي إطار سيطرته الأمنية على العاصمة واشنطن.

