حماس عن استمرار القصف الإسرائيلي: يفضح أكاذيب نتنياهو بوقف الهجمات

وكالات

قالت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، السبت، إن استمرار قصف الاحتلال ومجازره يفضح أكاذيب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن تقليص العمليات العسكرية ضد المدنيين في غزة.

وأفاد الإعلام الحكومي بغزة، بارتقاء 70 شهيدا جراء شن الاحتلال 93 غارة على القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية رغم دعوات وقف القصف.

وفي وقت سابق من اليوم، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان، إنه أوقف عملياته الهجومية في قطاع غزة وتحول إلى الاستراتيجية الدفاعية بعد دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بوقف الهجمات الإسرائيلية.

وبحسب موقع "أكسيوس" الأمريكي، أمر رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بوقف عملية احتلال مدينة غزة، فضلا عن تعليق الغارات الجوية "استعداد للتنفيذ الفوري للمرحلة الأولى من خطة ترامب لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين".

وفي منشور على حسابه بمنصة "تروث سوشيال"، يوم الجمعة، كتب ترامب: "يجب على إسرائيل أن تتوقف فورا عن قصف غزة، حتى نتمكن من إخراج الأسرى بأمان وسرعة"، مؤكدا أنه يعتقد أن حماس "مستعدة لسلام دائم".

وجاء منشور ترامب بعد وقت قصير من موافقة حماس على خطته للسلام في غزة؛ إذ قالت حركة المقاومة الفلسطينية إنها مستعدة للإفراج عن الأسرى الإسرائيليين لديها مقابل إنهاء الحرب والانسحاب الكامل، غير أنها طلبت إجراء مباحثات فنية بشأن أجزاء من خطة الرئيس الأمريكي ومفاوضات سياسية لتسوية باقي البنود.

وكشف مسؤول إسرائيلي، أن نتنياهو فوجئ برد الرئيس الأمريكي.

وأشار المسؤول الإسرائيلي، إلى أن نتنياهو اعتبر رد حماس، قبل إعلان ترامب، رفضا للخطة خلال المشاورات التي أجراها مساء الجمعة. في حين رأى فريق المفاوضات الإسرائيلي رد حماس، رد فعل إيجابيا يفتح الباب أمام التوصل إلى اتفاق.