ليبيا تؤكد سلامة طاقم "عمر المختار" وتبدأ إجراءات إعادتهم من تركيا

طرابلس - (د ب أ)

استقبل القنصل الليبي في إسطنبول 7 من ركاب سفينة عمر المختار من الليبيين، وذلك بعد وصولهم إلى تركيا على متن طائرة تركية أقلت عددا من المشاركين في أسطول الصمود.

ومن المقرر أن يتم نقل الليبيين في وقت لاحق من اليوم على متن طائرة خاصة إلى ليبيا.

وأكدت السلطات الليبية في وقت سابق من اليوم سلامة جميع أفراد طاقم سفينة عمر المختار من الليبيين.

وبحسب التقارير الواردة إلى وزارة الخارجية والتعاون الدولي في طرابلس والتي نشرتها اليوم السبت فإن "جميع الليبيين على متن السفينة في صحة جيدة، و تمت مقابلتهم من قبل فريق الدفاع والاطمئنان عليهم، في إطار متابعة متواصلة من الجهات الليبية المختصة".

وأفادت الوزارة بأنه من "المقرر الإفراج اليوم عن أربعة من النشطاء الليبيين المشاركين في القافلة، مع استمرار الجهود لضمان الإفراج عن باقي المشاركين خلال فترة وجيزة".

وأشارت إلى تجهيز طائرة خاصة لإعادتهم جميعًا فور استكمال الإفراج عنهم، وذلك عبر المملكة الأردنية الهاشمية وبالتنسيق مع سفارة دولة ليبيا في عمان.

وقالت الخارجية إنها باشرت ، بتعليمات من رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة ، اتخاذ إجراءات دبلوماسية وقانونية منها تكليف فريق من المحامين الدوليين.

ومنذ أول أمس الخميس ، انقطع الاتصال بـ17 شخصا هم ركاب وطاقم سفينة عمر المختار الليبية المشاركة ضمن أسطول الصمود العالمي لفك الحصار عن غزة، وذلك بعد احتجاز سفينتهم من قبل القوات الإسرائيلية، الأمر الذي لاقى موجة احتجاج رسمية وشعبية في الأوساط المحلية.