بتهمة الرشوة.. الحكم على وزير الزراعة الصيني السابق بالإعدام

كتب – مصراوي

أعلنت السلطات الصينية الحكم على وزير الزراعة والشؤون الريفية الصيني السابق تانج رنجيان بالإعدام مع وقف التنفيذ بتهمة الرشوة، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الرسمية "شينخوا"، الأحد، عقب جلسة محكمة في مقاطعة جيلين.

وقالت "شينخوا" إن تانغ تلقى رشى شملت مبالغ نقدية وعقارات تزيد قيمتها على 268 مليون يوان (37.6 مليون دولار) أثناء شغله مناصب مختلفة بين عامي 2007 و 2024.

وأوضحت أن محكمة الشعب المتوسطة في مدينة تشانجتشون علّقت تنفيذ حكم الإعدام لعامين، مشيرة إلى أن تانغ اعترف بجرائمه.

وكان الحزب الشيوعي الصيني قد طرد تانج في نوفمبر 2024، بعد ستة أشهر من وضعه قيد التحقيق بواسطة هيئة مكافحة الفساد وإقالته من منصبه.

وجاء التحقيق مع تانج بشكل غير معتاد من حيث السرعة، وتبع تحقيقات مماثلة مع وزير الدفاع لي شانجفو.

وكان الرئيس شي جين بينج قد بدأ في عام 2020 حملة تطهير واسعة داخل أجهزة الأمن الداخلي في الصين، سعيًا لضمان أن يكون ضباط الشرطة والمدعون العامون والقضاة "مخلصين تمامًا، ونقيين تمامًا، وموثوقين تمامًا".

وبحسب السير الذاتية الرسمية، فقد شغل تانج منصب حاكم مقاطعة قانسو الغربية من 2017 حتى 2020 قبل أن يتم تعيينه وزيرًا للزراعة والشؤون الريفية.

وفي يناير الماضي، قال شي إن الفساد هو "أكبر تهديد" للحزب الشيوعي الصيني وما يزال يتفاقم.