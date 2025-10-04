مكتب نتنياهو يعلن استعداداته لتنفيذ خطة ترامب للإفراج عن المحتجزين

وكالات

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن استعداده لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي تشمل الإفراج الفوري عن المحتجزين.

وأكد المكتب أن إسرائيل ستواصل العمل مع ترامب لإنهاء الحرب وفق مبادئ تتوافق مع رؤيته، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى من الخطة ستطبق تدريجيًا وفق جدول محدد.

ونقلت قناة القاهرة الإخبارية تصريحات مكتب نتنياهو بشأن الخطة وخطوات التنفيذ المرتقبة.