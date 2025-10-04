إعلان

مكتب نتنياهو يعلن استعداداته لتنفيذ خطة ترامب للإفراج عن المحتجزين

كتب : مصراوي

03:54 ص 04/10/2025

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

وكالات

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن استعداده لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي تشمل الإفراج الفوري عن المحتجزين.

وأكد المكتب أن إسرائيل ستواصل العمل مع ترامب لإنهاء الحرب وفق مبادئ تتوافق مع رؤيته، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى من الخطة ستطبق تدريجيًا وفق جدول محدد.

ونقلت قناة القاهرة الإخبارية تصريحات مكتب نتنياهو بشأن الخطة وخطوات التنفيذ المرتقبة.

نتنياهو استعدادات تنفيذ خطة ترامب المرحلة الأولى

