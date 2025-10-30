مجلس الأمن الدولي يدعو لمحاسبة جميع مرتكبي الانتهاكات في السودان

وكالات

أدان مجلس الأمن الدولي اليوم الخميس، هجوم قوات الدعم السريع على الفاشر وأثره المدمر على السكان المدنيين.

وأعرب مجلس الأمن الدولي، في بيان له، عن بالغ القلق إزاء تصاعد العنف في مدينة الفاشر السودانية وما حولها.

وحث مجلس الأمن الدولي قوات الدعم السريع على تنفيذ أحكام القرار 2736"، مضيفًا:" نعبر عن قلقنا إزاء تزايد خطر وقوع فظائع واسعة النطاق في السودان بما في ذلك فظائع ذات دوافع عرقية".

وطالب مجلس الأمن الدولي، جميع أطراف النزاع في السودان بحماية المدنيين والتقيد بالقانون الدولي الإنساني، داعيًا إلى محاسبة جميع مرتكبي الانتهاكات في السودان.