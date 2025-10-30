حماس تصدر تحذيرًا عاجلًا للشعب الفلسطيني.. ماهو؟

وكالات

وجهت حركة المقاومة الإسلامية حماس اليوم الخميس، تحذيرًا عاجلاً للشعب الفلسطيني بشأن التعامل مع العديد من منصات التواصل الاجتماعي.

ودعت حماس خلال بيان لها الفلسطينيين إلى مقاطعة الحسابات المشبوهة على منصات التواصل الاجتماعي وعدم التعامل معها أو تصديق ما تروجه من أكاذيب.

وفي وقت سابق، قالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية حماس في بيان الخميس، إنها ستسلم الساعة 4 بتوقيت غزة جثتي أسيرين من أسرى الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، أن إسرائيل تستعد لتسلّم رفات أسيرين قتلى في غزة من حركة حماس عند الساعة الرابعة عصر اليوم.

وأعلنت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، تأجيل تسليم جثة الأسير الإسرائيلي الذي كان مقررا لها أمس الأول الثلاثاء بسبب خروقات الاحتلال.

وأشارت القسام في بيان لها، إلى أن أي تصعيد إسرائيلي سيعوق عمليات البحث والحفر وانتشال الجثث وسيؤدي لتأخير استعادة الاحتلال جثث قتلاه.

وكانت كتائب القسام قد أعلنت في وقت سابق من يوم الثلاثاء، أنها ستسلم جثة أحد أسرى الاحتلال الإسرائيلي التي تم العثور عليها قبل قليل في مسار نفق بقطاع غزة عند الساعة 8 مساء بتوقيت غزة.