فرار قرود مختبرات بعد انقلاب شاحنة في ولاية مسيسيبي (فيديو وصور)

هايدلبرغ، ميسيسيبي- (أ ف ب)

أعلنت السلطات في ولاية مسيسيبي الأمريكية، يوم الثلاثاء، هروب عدد من قرود المكاك بعد انقلاب شاحنة كانت تقلها على أحد الطرق السريعة.

وذكرت شرطة مقاطعة جاسبر، في بيان عبر صفحتها على فيسبوك، أن أغلب القرود قُتلت، في حين نجا واحد فقط، محذّرة المواطنين من خطورتها وعدوانيتها.

وأشارت إدارة شرطة مقاطعة جاسبر إلى أن هذه القرود تحمل أمراضا متعددة تشمل فيروس التهاب الكبد الوبائي سي وفيروس كوفيد-19، مما يشكل خطرا صحيا محتملا على البشر.

ولم تُعرف بعد الأعداد الدقيقة للحيوانات التي كانت داخل الشاحنة أو التي نفقَت جراء الحادث، وفق ما أوردته وكالة "أسوشيتد برس".

وأوضحت السلطات أن هذه القرود من فصيلة المكاك الريسوسي، التي يُقدّر وزن القرد منها بنحو 8 كيلوجرامات، تتميز بسلوك عدواني تجاه البشر، ويتطلب التعامل معه استخدام معدات الوقاية الشخصية، وتُستخدم على نطاق واسع في التجارب والأبحاث الطبية.

من جهة أخرى، قدم متحدث من جامعة تولين رواية مختلفة، حيث أوضح أندرو ياون أن الرئيسيات غير البشرية في مركز تولين الوطني للبحوث الطبية الحيوية يتم توفيرها لمؤسسات بحثية أخرى بهدف دعم الاكتشاف العلمي.

وأكد أن القرود المعنية تتبع كيانا آخر وأنها غير معدية، مضيفًا أن الجامعة تتعاون مع السلطات المحلية وسترسل فريقا من خبراء رعاية الحيوانات لتقديم المساعدة عند الحاجة.

Dangerous laboratory monkeys carrying hepatitis C, herpes, and COVID have escaped🤯



As reported by police in the state of Mississippi, the escaped rhesus macaques weigh 18 kg each and are aggressive toward humans.



Law enforcement claims that all the escaped monkeys, except one,… pic.twitter.com/mWptOLd9NV — Military Conflicts (@Alex_RobertsJ) October 29, 2025

وبحلول نهاية أمس الثلاثاء، أفاد مسؤولون شرطيون محليون بأنه تم التخلص من جميع القرود الهاربة ما عدا قرد واحد لا يزال طليقا، حيث تواصل فرق البحث جهودها للعثور عليه.

وأظهرت مقاطع الفيديو المتداولة عددًا من القرود وهي تتحرك بين الأعشاب على جانب الطريق السريع رقم 59 شمال مدينة هايدلبرغ، وسط بقايا صناديق خشبية تحطمت وتحمل عبارة "حيوانات حية".