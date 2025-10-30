إعلان

ترامب: أتحدث مع روسيا بشأن نزع السلاح النووي

كتب : مصراوي

10:51 ص 30/10/2025

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، إنه يتحدث مع روسيا بشأن "نزع السلاح النووي"، وفقا لوكالة "رويترز".

جاء ذلك، ردًا على إعلانه توجيه الجيش الأمريكي باستئناف التجارب النووية، إذ قال ترامب: "إذا كانت دول أخرى تجري اختبارات فيجب علينا أن نفعل ذلك أيضا".

مع ذلك، أكد ترامب أن يود أن يرى عملية نزع السلاح النووي، حيث صرّح للصحفيين على متن طائرة "أير فورس ون" الرئاسية إنه يعتقد أن ما وصفه بـ"خفض التصعيد أو ما سيطلقون عليه نزع السلاح النووي، سيكون شيئا مذهلا".

وأضاف ترامب: "نناقش هذا الأمر بالفعل مع روسيا، كما ستُضاف الصين إلى هذه القائمة إذا اتخذنا إجراء ما".

دونالد ترامب روسيا السلاح النووي

