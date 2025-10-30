وزير الخارجية يؤكد رفض بلاده الكامل لأي مخططات لتقسيم السودان

تلقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، اتصالين هاتفيين من السيد مسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والشرق الأوسط والمستشار رفيع المستوى للشؤون الأفريقية، والسيد توم فليتشر، وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ.

جاء ذلك في إطار متابعة تطورات الأوضاع الأمنية والميدانية والإنسانية المتسارعة في إقليم دارفور، ولا سيما في مدينة الفاشر، وبحث سبل تعزيز التهدئة وتحقيق الاستقرار في المنطقة.

في الاتصال الأول، استعرض السيد مسعد بولس آخر التطورات في السودان والجهود الأمريكية المبذولة ضمن إطار الرباعية الدولية لوقف الانتهاكات في السودان، خاصة في المناطق المتضررة جراء النزاع في دارفور.

من جانبه، أكد الدكتور بدر عبد العاطي على المواقف المصرية الثابتة في دعم وحدة السودان، وسلامة أراضيه، والرفض التام لأي محاولات لتقسيمه. كما شدد على أهمية الحفاظ على المؤسسات الوطنية السودانية وصون سيادتها ومقدرات الشعب السوداني الشقيق.

وأضاف عبد العاطي أن مصر تؤكد على ضرورة الالتزام بتنفيذ بيان الرباعية الدولية الصادر في 12 سبتمبر الماضي، وأهمية التوصل السريع إلى هدنة إنسانية فعالة تمهد لوقف شامل ودائم لإطلاق النار، وتؤسس لعملية سياسية شاملة يقودها السودانيون أنفسهم، مع التأكيد على رفض أي محاولات للتقسيم أو المساس بالمؤسسات الوطنية.

بينما في الاتصال الثاني مع السيد توم فليتشر، جرى تبادل للرؤى حول سبل تعزيز الاستجابة الدولية للأزمة السودانية وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى الفئات الأكثر تضررًا. كما أشار السيد فليتشر إلى عزمه تقديم إحاطة لمجلس الأمن الدولي بشأن الانتهاكات الخطيرة التي يشهدها السودان.

من جانبه، استعرض عبد العاطي الجهود المصرية المستمرة لدعم السودان على المستويين الإنساني والسياسي، مؤكدًا أن مصر تواصل تقديم المساعدات الإغاثية عبر حدودها المشتركة مع السودان، إلى جانب التنسيق المستمر مع الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والجهات الدولية لضمان وصول المساعدات إلى المناطق الأكثر تضررًا.

وفي ختام الاتصالين، اتفق الوزير عبد العاطي مع السيد بولس والسيد فليتشر على مواصلة التشاور والتنسيق خلال الفترة المقبلة، دعمًا للجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق السلام المستدام في السودان، وتخفيف المعاناة الإنسانية عن الشعب السوداني الشقيق.