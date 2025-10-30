إعلان

الجيش اللبناني يدخل قرية بليدا بعد انسحاب القوات الإسرائيلية

كتب : مصراوي

06:15 ص 30/10/2025

الجيش اللبناني - أرشيفي

وكالات

أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الخميس، بانسحاب القوات الإسرائيلية من قرية بليدا بعد اقتحامها، فيما دخل الجيش اللبناني مبنى البلدية في القرية.

وأوضحت المصادر الإعلامية، أن القوات الإسرائيلية كانت قد توغلت داخل الأراضي اللبنانية لمسافة كيلومتر واحد، واقتحمت قرية بليدا وتمركزت في مبنى بلديتها لمدة ساعتين، وسط سماع دوي إطلاق نار.

وأشارت إلى أن الجيش الإسرائيلي انسحب بعد ذلك من بليدا، ثم دخلت القوات اللبنانية إلى محيط مبنى بلدية القرية الذي كانت تتمركز فيه القوات الإسرائيلية.

واستدعى الجيش اللبناني تعزيزات عسكرية للانضمام إلى القوة التابعة له، والتي انتقلت إلى محيط منطقة الاقتحام الإسرائيلي، وفقا لسكاي نيوز.

