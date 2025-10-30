وكالات

بدأت في كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، مباحثات بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونظيره الصيني شي جين بينج، وسط أجواء متفائلة بوقف الحرب التجارية بين البلدين.

قال ترامب، إنه يتوقع اجتماعا ناجحا مع المفاوض القوي شي جين بينج أثناء لقائهما في مدينة بوسان الكورية، موجها حديثه إلى الرئيس الصيني قائلا: "إن علاقتهما ستكون رائعة لفترة طويلة".

أضاف ترامب، أنه يمكن توقيع اتفاق تجاري مع الصين، اليوم الخميس، خلال اجتماعه مع نظيره الصيني شي جين بينج في كوريا الجنوبية.

من جانبه، عبر شي عن سعادته بلقاء ترامب مجددا، مؤكدا أن الولايات المتحدة والصين "يجب أن تكونا شريكتين وصديقتين".

وشدد على أن بكين وواشنطن يجب أن تتحملا المسؤولية بشكل مشترك كقوتين عظميين، وأن تعملا معا لإنجاز المزيد من الأمور العظيمة والملموسة لصالح بلدينا والعالم.

ولفت الرئيس الصيني، إلى أن المفاوضين التجاريين لأكبر اقتصادين في العالم توصلوا إلى توافق أساسي بشأن اتفاق بين البلدين.

ونقلت وكالة شينخوا للأنباء، عن شي قوله، إن التنمية في الصين لا تتعارض مع رؤية ترامب "جعل أمريكا عظيمة مجددا"، وفقا لسكاي نيوز.