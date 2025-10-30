إعلان

شي جين بينج: التنمية في الصين لا تتعارض مع رؤية ترامب جعل أمريكا عظيمة مجددًا

كتب : مصراوي

06:09 ص 30/10/2025

الرئيس الصيني شي جين بينج

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

بدأت في كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، مباحثات بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونظيره الصيني شي جين بينج، وسط أجواء متفائلة بوقف الحرب التجارية بين البلدين.

قال ترامب، إنه يتوقع اجتماعا ناجحا مع المفاوض القوي شي جين بينج أثناء لقائهما في مدينة بوسان الكورية، موجها حديثه إلى الرئيس الصيني قائلا: "إن علاقتهما ستكون رائعة لفترة طويلة".

أضاف ترامب، أنه يمكن توقيع اتفاق تجاري مع الصين، اليوم الخميس، خلال اجتماعه مع نظيره الصيني شي جين بينج في كوريا الجنوبية.

من جانبه، عبر شي عن سعادته بلقاء ترامب مجددا، مؤكدا أن الولايات المتحدة والصين "يجب أن تكونا شريكتين وصديقتين".

وشدد على أن بكين وواشنطن يجب أن تتحملا المسؤولية بشكل مشترك كقوتين عظميين، وأن تعملا معا لإنجاز المزيد من الأمور العظيمة والملموسة لصالح بلدينا والعالم.

ولفت الرئيس الصيني، إلى أن المفاوضين التجاريين لأكبر اقتصادين في العالم توصلوا إلى توافق أساسي بشأن اتفاق بين البلدين.

ونقلت وكالة شينخوا للأنباء، عن شي قوله، إن التنمية في الصين لا تتعارض مع رؤية ترامب "جعل أمريكا عظيمة مجددا"، وفقا لسكاي نيوز.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

شي جين بينج الرئيس الصيني ترامب والرئيس الصيني المحادثات بين ترامب والرئيس الصيني ترامب دونالد ترامب والرئيس الصيني ترامب يُعلن الانتصار في معركة المناخ لقاء ترامب بنظيره الصيني ترامب يسمح لكوريا الجنوبية ببناء غواصة نووية

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

تأكيدا لمصراوي.. الداخلية تنفي غلق طرق أو محاور بمحيط المتحف الكبير
هل يستطيع الأهلي التعاقد مع محمد صلاح ؟ .. سيد عبد الحفيظ يرد
معلومات الوزراء: عرض مقتنيات توت عنخ آمون كاملة لأول مرة في المتحف الكبير
موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2025
- الأونروا ترد عبر مصراوي على اتهام وزير الخارجية الأمريكي بالانتماء لحماس