ترامب: كوريا الجنوبية ستدفع 350 مليار دولار مقابل خفض الرسوم الجمركية



وكالات

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن كوريا الجنوبية ستدفع للولايات المتحدة 350 مليار دولار مقابل خفض الرسوم الجمركية المفروضة عليها من قبل واشنطن.

كتب ترامب في منصته "تروث سوشيال": "وافقت كوريا الجنوبية على دفع 350 مليار دولار للولايات المتحدة مقابل خفض الرسوم الجمركية التي فُرضت عليها من قبل واشنطن".

وتابع: "كما وافقت على شراء نفطنا وغازنا بكميات هائلة، وستتجاوز استثمارات الشركات ورجال الأعمال الكوريين الجنوبيين الأثرياء في بلدنا 600 مليار دولار".

وأضاف: "تحالفنا العسكري أقوى منه في أي وقت مضى، وبناء على ذلك منحتهم الإذن ببناء غواصة تعمل بالطاقة النووية بدلا من الغواصات القديمة والأقل قدرة على المناورة التي تعمل بالديزل والتي يمتلكونها حاليا كانت رحلة رائعة مع رئيس كوريا الجنوبية العظيم!".

وفي وقت سابق، قال ترامب، إنه سيتم الانتهاء من اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية في وقت "قريب للغاية".

ويوم الأربعاء، وصل الرئيس الأمريكي إلى كوريا الجنوبية للمشاركة في الفعاليات التحضيرية لقمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ أبيك، المقرّر عقدها في كيونججو يومي 31 أكتوبر و1 نوفمبر.

ويشمل جدول زيارته محادثات مع الرئيس لي جيه ميونج في 29 أكتوبر، يليها لقاء مع الرئيس الصيني شي جين بينج في 30 أكتوبر.

وخلال الزيارة، منح الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونج، ترامب أرفع وسام وطني في البلاد تقديرا لدوره في تعزيز العلاقات بين البلدين.

ووصف ترامب الوسام بأنه "هدية رائعة"، وقال: "أشكركم جزيل الشكر، إنها لشرف عظيم لي. علاقاتنا مع كوريا الجنوبية ممتازة، ونأمل أن تظل كذلك في المستقبل".

وإضافة إلى الوسام، قدّم الرئيس الكوري لترامب نسخة طبق الأصل من تاج "تشيون ما تشونج" الذهبي، الذي يعود إلى عهد مملكة شيلا.

وتم عرض التاج داخل صندوق زجاجي خلال حفل الاستقبال، حيث قال لي جيه ميونج عبر مترجم: "من أجل ثقة جديدة وصداقة متينة بين كوريا والولايات المتحدة"، وفقا لروسيا اليوم.