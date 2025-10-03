حماس: سنسلم السلاح للدولة الفلسطينية القادمة

وكالات

قال القيادي بحركة المقاومة الإسلامية حماس، موسى أبو مرزوق، أنه لا يمكن تطبيق خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، دون التفاوض.

وأضاف القيادي بحماس خلال تصريحات لقناة الجزيرة، أن كل التفاصيل المتعلقة بقوة حفظ السلام تحتاج إلى تفاهمات وتوضيح، لافتاً إلى أن حماس حركة تحرر وطني وتعريف الإرهاب في الخطة لا يمكن أن يطبق عليها.

وأكد أن حماس وافقت على الخطة بعناوينها الرئيسة كمبدأ، ولكن تطبيقها يحتاج للتفاوض.

وتابع القيادي بحماس، "سنسلم السلاح للدولة الفلسطينية القادمة ومن يحكم غزة سيكون بيده السلاح".

وذكر أبو مرزوق، أن الأولوية لوقف الحرب والمجازر ومن هذه الزاوية تعاملنا بإيجابية مع الخطة، مؤكدًا أن موافقة الحركة وطنيا على تسليم إدارة غزة لمستقلين ومرجعية ذلك السلطة الفلسطينية.