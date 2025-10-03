رئيس كولومبيا ينتقد خطة ترامب بشأن غزة: السلام لا يعني الاستسلام

وكالات

قال رئيس كولومبيا جوستافو بيترو، إنه يجب على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن يبدأ عمليته للسلام بإصدار أمر عالمي لإدخال الطعام والأدوية إلى قطاع غزة، مضيفًا "وبعد أن يتناول الناس طعامهم يمكنهم التفكير بشكل أفضل".

وتابع رئيس كولومبيا تعليقًا على خطة نظيره الأمريكي بشأن غزة: "السلام ليس استسلامًا بل هو حوار بين متساويين".

وأعلن البيت الأبيض، مساء الاثنين، رسميًا خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة، والتي تضمنت 20 نقطة أبرزها: أن تكون غزة منطقة منزوعة التطرف وخالية من الإرهاب ولا تشكل تهديدًا لجيرانها، وإعادة إعمار غزة بشكل يضمن حياة كريمة لسكانها الذين عانوا كثيرًا، وإطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة لدى المقاومة الفلسطينية.

وحدد ترامب، اليوم في منشور عبر منصته "تروث سوشيال"، المهلة المتبقية لدى حماس لقبول خطته بشأن إنهاء حرب غزة، قائلًا: "يجب التوصل إلى اتفاق مع حماس بحلول مساء الأحد الساعة السادسة مساءً بتوقيت واشنطن العاصمة. لقد وقّعت كل الدول المعنية على هذا الاتفاق".

وحذر ترامب حماس من عدم التوصل إلى اتفاق، قائلا: "أذا لم يتم التوصل إلى هذا الاتفاق الأخير، ستندلع ضد حماس حرب جحيمية لا مثيل لها في التاريخ، وسيكون هناك سلام في الشرق الأوسط، بطريقة أو بأخرى".