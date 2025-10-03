وكالات

حذر زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" اليميني المعارض، أفيغدور ليبرمان، من احتمال قيام إيران بهجوم مفاجئ ضد إسرائيل خلال احتفالات اليهود بعيد العرش الموافق 7 أكتوبر.

وقال ليبرمان، في منشور له على منصة إكس اليوم الجمعة، "من يظن أن الحادثة مع إيران قد انتهت فهو مخطئ ومضلّل.. الإيرانيون يعملون بجدّ واجتهاد، يعزّزون دفاعاتهم وقدراتهم العسكرية يوميا، وقد استُؤنف العمل في المواقع النووية"، مشيرا إلى أن إعادة فرض العقوبات على طهران من قبل دول رائدة "ليست أمرا عابرا".

وتابع "يبدو أن الإيرانيين يحاولون مفاجأتنا هذه المرة خلال الاحتفال بعيد العرش -الذي يبدأ الاثنين ويستمر أسبوعا"، مطالبًا من الإسرائيليين أن يكون حذرين والبقاء بالقرب من المناطق المحمية.

وانتقد أداء الحكومة الإسرائيلية، قائلا: "لا يمكن الوثوق بهذه الحكومة إلى أن نصلح ما أفسدوه، لا يمكننا الاعتماد إلا على الجيش الإسرائيلي وعلى أنفسنا".