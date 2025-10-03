إعلان

فيديو| بن غفير يهاجم نشطاء أسطول الصمود العالمي: داعمو القتل والإرهاب

04:47 م 03/10/2025

إيتمار بن غفير

هاجم وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير ناشطي أسطول الصمود العالمي المحتجزين لدى الاحتلال في مدينة أسدود الساحلية جنوب إسرائيل.

وقال بن غفير موجهًا كلامه لمئات النشطاء الجالسين على الأرض بانتظار نقلهم إلى مراكز الاحتجاز قبل ترحيلهم: "هؤلاء هم إرهابيو الأسطول، انظروا إلى الإرهابيين ومؤيدي الإرهاب، هؤلاء يدعمون القتلة، ولم يأتوا للمساعدة وإنما جاؤوا دعمًا لغزة، دعمًا للإرهابيين"، وفق تعبيره.

وجال الوزير الإسرائيلي المتطرف في سجن النقب حيث يتم احتجاز المشاركين في أسطول الصمود العالمي الذين ألقت البحرية الإسرائيلية القبض عليهم.

وخلال الجولة قال بن غفير: "كما وعدت، هؤلاء الأشخاص خبراء الإرهاب، موجودون هنا في سجن أمني.. إنهم يتلقون هنا ظروف معاملة مثل أي إرهابي".

واعترضت البحرية الإسرائيلية، اليوم الجمعة، السفينة "مارينيت"، وهي آخر سفن "أسطول الصمود العالمي" التي كانت في طريقها إلى قطاع غزة، وفق ما أفادت به تقارير إعلامية والجهات المنظمة للأسطول.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إن قوات البحرية سيطرت على السفينة عند الساعة 10:29 صباحًا بالتوقيت المحلي، بينما كانت تبعد نحو 42.5 ميلًا بحريًا عن غزة.

وذكرت الهيئة المنظمة أن "مارينيت" كانت السفينة الأخيرة المتبقية من الأسطول، مشيرة إلى أن البحرية الإسرائيلية اعترضت خلال 38 ساعة جميع السفن الـ42 المشاركة، التي كانت تحمل مساعدات إنسانية ومتطوعين بهدف كسر الحصار المفروض على القطاع.

