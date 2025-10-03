العفو الدولية: العدوان الوحشي على غزة أطلق مرحلة نزوح جديدة

وكالات

أكدت منظمة العفو الدولية (أمنستي)، أن تكثيف إسرائيل عدوانها الذي وصفته بـ"الوحشي" على مدينة غزة أطلق مرحلة كارثية جديدة من النزوح القسري الجماعي.

وشددت "أمنستي" على أن أماكن النزوح جنوب قطاع غزة تفتقر للمياه والغذاء والرعاية الطبية والبنية التحتية الأساسية للحياة.

وأضافت المنظمة أن مئات آلاف المدنيين محاصرون تحت القصف المكثف في مدينة غزة وشمالي القطاع.

وفي سياق متصل، أكد مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية (أوتشا)، أن العمليات بمدينة غزة تسببت بإغلاق 4 مستشفيات و36 مركزًا ونقطة طبية.

وشدد المكتب الأممي على أن الحديث عن منطقة آمنة في منطقة جنوب قطاع غزة مهزلة، وفق ما وصفه المكتب.