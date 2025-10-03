روسيا: أوكرانيا تهاجم منشآت صناعية روسية في منطقة الأورال

موسكو-(د ب أ)

أكد حاكم منطقة الأورال جنوب روسيا اليوم الجمعة أن أوكرانيا هاجمت مصفاة نفط روسية في المنطقة بطائرات بدون طيار، بعد أحدث سلسلة من الضربات بعيدة المدى التي نفذتها كييف.

وكتب يفجيني سولنتسيف حاكم أورينبورج على تطبيق تليجرام "حاولت طائرات بدون طيار معادية مهاجمة منشأة صناعية في المنطقة"

وأضاف أنه لم تقع إصابات ولم تتعطل العمليات الفنية في الشركة.

غير أن مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي أظهرت العديد من الهجمات بطائرات بدون طيار على أرض مصفاة نفط في أورسك.

وفي وقت سابق، استهدف هجوم بطائرة بدون طيار أوكرانية مصنعا للأسمدة في بيريزنيكي في منطقة بيرم في جبال الأورال.

وألحق الهجوم أضرارا بمبنى سكني، طبقا لما نشره الحاكم دميتري ماخونين على تطبيق تليجرم. وأضاف أنه ليس هناك أي ضحايا وأن الإنتاج في المنشأة توقف لفترة قصيرة فقط.