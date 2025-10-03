حماس عن خطة ترامب: عليها ملاحظات وسنعلن موقفنا قريباً جداً

وكالات

أعلن عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس محمد نزال، أن الحركة استلمت مساء الاثنين الماضي الخطة المنسوبة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مضيفًا "بدأنا في اليوم الثاني لتسلمنا الخطة مشاورات داخلية وخارجية".

وقال نزال في تصريحات لقناة الجزيرة اليوم الخميس، إن الخطة الأمريكية عليها ملاحظات وسنعلن موقفنا منها قريبًا، مؤكداً أنه من حق الحركة بوصفها ممثلاً للمقاومة الحق في ملاحظاتهم بما يحقق مصالح الشعب الفلسطيني.

وأضاف أن منطلق نقاشهم لخطة ترامب هو وقف الحرب والمجازر، مشدداً على أن النهاية لا يمكن أن تكون التفريط بحقوق الشعب الفلسطيني أو استمرار الإبادة الجماعية.

وأكد أن حماس تتواصل مع الوسطاء والأطراف العربية والإسلامية للوصول إلى تفاهمات تهدف إلى وقف الإبادة الجماعية، لافتاً إلى أن الحركة لا تتعامل وفق منطق أن الوقت سيف مسلط على رقابهم.

واختتم القيادي بحماس، أن الحركة معنية بمصالح الفلسطينيين ووقف المذابح التي ترتكب في حقهم، ولن تسمح لها بأن تستمر، مضيفاً: "سنعلن قريباً جداً موقفنا من الخطة ولن يتأخر كثيراً".