مسؤول أمريكي يتهم حماس بانتهاك وقف النار ويؤكد: رد إسرائيل كان محدودا

وكالات

اتهم مسؤول أمريكي حركة المقاومة الإسلامية حماس، بانتهاك وقف إطلاق داخل قطاع غزة، زاعمًا أنه خلال الأيام الماضية تم رصد انتهاكات متعددة من حماس.

وقال المسؤول الأمريكي في تصريحات لقناة الجزيرة اليوم الأربعاء، إن رد إسرائيل كان محدودا، حيث استهدف قيادات وعناصر في حماس ولم يؤد لانهيار وقف إطلاق النار.

وأشار إلى أن رد إسرائيل على هجوم حماس انتهى ووقف إطلاق النار تم استئنافه، مؤكدًا: "أنه يتم متابعة التطورات في غزة عن كثب لأننا لا نريد للعنف أن يؤدي إلى استئناف النزاع ولدينا مصلحة راسخة في تطبيق خطة الرئيس ترامب للسلام".

وأوضح: "أن عدد الدول الممثلة في مركز التنسيق بشأن غزة ارتفع إلى 14 والهيئات غير الحكومية إلى 20، لافتًا إلى أن "مسؤولون أمريكيون سيزورون إسرائيل قريبا لفهم ما يجري على الأرض ولإحراز تقدم نحو سلام دائم".

وأضاف المسؤول الأمريكي، أنه لدى أمريكي آذان وعيون تعيينها على فهم ما يجري في قطاع غزة، مؤكدًا "أنها تخوض محادثات صعبة لخفض التصعيد في القطاع ونتوقع حصول انتكاسات وندفع لإحراز تقدم".

وزعم المسؤول الأمريكي، أن حماس شنت هجومًا أمس في غزة، أسفر عن مقتل جندي إسرائيلي يحمل الجنسية الأمريكية.

واستكمل: "أن الحقيقة على الأرض هي أن مسار السلام لا يمضي دوما وفق ماهو مخطط له"، مشددًا "على أن هناك تحديات في تطبيق خطة السلام بغزة بينها استعادة جثث الأسرى وإعادتها إلى إسرائيل".