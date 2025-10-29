فرنسا: اعتراف اثنين من المشتبه بهم في سرقة متحف اللوفر

باريس - (أ ب)

قالت ممثلة ادعاء في باريس اليوم الأربعاء إن اثنين من المشتبه فيهم بارتكاب عملية السطو على متحف اللوفر اعترفا "جزئيا" بالمشاركة في السرقة، ويعتقد أنهما الرجلان اللذان اقتحما المتحف الأكثر زيارة في العالم.

وقالت لور بيكو في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء إن الاثنين يواجهان اتهامات أولية بالسرقة التي ارتكبتها عصابة منظمة والتآمر الجنائي.

واستغرق اللصوص أقل من ثماني دقائق لسرقة مجوهرات بقيمة 88 مليون يورو (102 مليون دولار) يوم 19 أكتوبر الجاري، وهي الجريمة التي أصابت العالم بصدمة.

واعتقلت السلطات الفرنسية اثنين من المشتبه بهم خلال عطلة نهاية الأسبوع، وتم اعتقال أحدهما في مطار شارل ديجول بينما كان يحاول مغادرة فرنسا. وبموجب القوانين الفرنسية للسرقة المنظمة، يمكن أن يصل الاحتجاز إلى 96 ساعة. وينتهي هذا الموعد في وقت متأخر من اليوم الأربعاء، حيث يتعين على المدعين العامين توجيه الاتهام للمشتبه بهما، إطلاق سراحهما، أو طلب تمديد القاضي.

وفي وقت سابق اليوم، أقرت شرطة باريس بوجود ثغرات كبرى في إجراءات تأمين متحف اللوفر.

وقال قائد شرطة باريس باتريس فوري لأعضاء مجلس الشيوخ إن الأنظمة العتيقة والإصلاحات البطيئة تركت طبقات ضعيفة في المتحف.

وأضاف "لم يتم اتخاذ خطوة تكنولوجية" مشيرا إلى أن أجزاء من شبكة الفيديو مازالت تقليدية، مما ينتج صورا ذات جودة أقل وبطء في المشاركة في الوقت الحقيقي.

وتابع أن مشروع التجديد الذي طال انتظاره الذي يبلغ تكلفته 93 مليون دولار ويتطلب حوالي 60 كيلومترا (37 ميلا) من كابلات جديدة- لن يكتمل قبل عام 2029-2030 .

وكشف باتريس فوري أيضا أن ترخيص متحف اللوفر لتشغيل كاميرات المراقبة الأمنية انقضى في يوليو ولم يتم تجديده وهو خطأ في الأوراق يراه البعض رمزا لإهمال أوسع نطاقا بعد أن اقتحم اللصوص نافذة في معرض أبولو وقطعوا الصناديق بأدوات كهربائية وفروا بثماني قطع من مجوهرات التاج الفرنسي في غضون دقائق بينما كان السياح في الداخل.

وقال فوري وفريقه إن الإنذار الأول للشرطة لم يأت من أجهزة إنذار متحف اللوفر، لكن من أحد راكبي الدراجات خارج المتحف والذي اتصل بخط الطوارئ بعد أن رأى رجالا يرتدون خوذات ولديهم رافعة.

وكان وفد من النواب الفرنسيين قد زاروا أمس الثلاثاء متحف اللوفر، وأقر بأن إجراءات الأمن في المتحف "غير متوافقة" مع المعايير الحديثة، مطالبا بتحسين الإجراءات بالمتحف.