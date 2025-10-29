إعلان

إيران: إسرائيل تنتهك تفاهمات وقف إطلاق النار بغزة

كتب : مصراوي

08:47 م 29/10/2025

وزارة الخارجية الإيرانية

وكالات

أدانت وزارة الخارجية الإيرانية الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة، والتي استهداف خيام اللاجئين مما أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات.

وقالت الخارجية الإيرانية في بيان لها اليوم الأربعاء، إن النظام الإسرائيلي ينتهك تفاهمات وقف إطلاق النار بغزة، والذي يكشف عن نواياه في مواصلة عمليات الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين.

وصباح اليوم الأربعاء، أعلن الجيش الإسرائيلي، استئناف اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك بإيعاز من القيادة السياسية.

وقال الجيش الإسرائيلي: "سنواصل تطبيق الاتفاق ونرد بقوة على أي خرق له".

وأفادت قناة آي 24 نيوز نقلًا عن مسؤول إسرائيلي، بأن الجيش الإسرائيلي ضرب عشرات الأهداف ونفذ عشرات الاغتيالات الموجهة ضد مقاتلي حماس، مضيفًا "هاجمنا جميع الأهداف المدرجة في القائمة".

وجاء ذلك عقب سلسلة من الهجمات التي شنها الجيش الإسرائيلي على مناطق مختلفة من قطاع غزة، منذ مساء أمس الثلاثاء وحتى صباح اليوم الأربعاء، ما أسفر عن استشهاد 104 فلسطيني، بينهم أطفال ونساء.

وزارة الخارجية الإيرانية قطاع غزة استهداف خيام اللاجئين الجيش الإسرائيلي إسرائيل

أخبار

تأكيدا لمصراوي.. الداخلية تنفي غلق طرق أو محاور بمحيط المتحف الكبير
هل يستطيع الأهلي التعاقد مع محمد صلاح ؟ .. سيد عبد الحفيظ يرد
معلومات الوزراء: عرض مقتنيات توت عنخ آمون كاملة لأول مرة في المتحف الكبير
موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2025
- الأونروا ترد عبر مصراوي على اتهام وزير الخارجية الأمريكي بالانتماء لحماس