إيران: إسرائيل تنتهك تفاهمات وقف إطلاق النار بغزة

وكالات

أدانت وزارة الخارجية الإيرانية الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة، والتي استهداف خيام اللاجئين مما أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات.

وقالت الخارجية الإيرانية في بيان لها اليوم الأربعاء، إن النظام الإسرائيلي ينتهك تفاهمات وقف إطلاق النار بغزة، والذي يكشف عن نواياه في مواصلة عمليات الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين.

وصباح اليوم الأربعاء، أعلن الجيش الإسرائيلي، استئناف اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك بإيعاز من القيادة السياسية.

وقال الجيش الإسرائيلي: "سنواصل تطبيق الاتفاق ونرد بقوة على أي خرق له".

وأفادت قناة آي 24 نيوز نقلًا عن مسؤول إسرائيلي، بأن الجيش الإسرائيلي ضرب عشرات الأهداف ونفذ عشرات الاغتيالات الموجهة ضد مقاتلي حماس، مضيفًا "هاجمنا جميع الأهداف المدرجة في القائمة".

وجاء ذلك عقب سلسلة من الهجمات التي شنها الجيش الإسرائيلي على مناطق مختلفة من قطاع غزة، منذ مساء أمس الثلاثاء وحتى صباح اليوم الأربعاء، ما أسفر عن استشهاد 104 فلسطيني، بينهم أطفال ونساء.