مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية: إيران لا تقوم بتخصيب اليورانيوم بنشاط

08:24 م 29/10/2025

المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائي

وكالات

نقلت وكالة أسوشيتد برس عن مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل ماريانو جروسي، أن إيران لا تقوم بتخصيب اليورانيوم بنشاط، ولكن تم اكتشاف تحركات متجددة بالقرب من المنشآت النووية.

وأكد جروسي أن إيران لا تقوم بتخصيب اليورانيوم بشكل نشط، لكن الوكالة اكتشفت مؤخرًا حركة متجددة في المواقع النووية في البلاد.

وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إنه على الرغم من عدم تمكن المفتشين من الوصول إلى المواقع النووية الإيرانية فإنهم لم يروا أي نشاط عبر الأقمار الصناعية يشير إلى أن طهران سرعت إنتاجها من اليورانيوم المخصب بما يتجاوز ما جمعته قبل الحرب التي استمرت 12 يوما مع إسرائيل في يونيو الماضي.

وأضاف: "هذه إحدى النقاط التي نناقشها لأننا بحاجة إلى العودة إلى هناك والتأكد من أن المواد موجودة ولا يتم تحويلها إلى أي استخدام آخر".

