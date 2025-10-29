متمردو ميانمار يوقعون اتفاق وقف إطلاق نار مع الجيش بوساطة صينية

(أب)

أعلنت جماعة متمردة في ميانمار اليوم الأربعاء توقيع اتفاق وقف إطلاق نار مع الجيش، بعد مباحثات بوساطة صينية، عقب أشهر من القتال المحتدم في شمال شرق البلاد بالقرب من الحدود الصينية.

ويمثل وقف إطلاق النار مع جيش تحرير تانج الوطني انتصارا كبيرا لحكومة ميانمار العسكرية، التي استعادت السيطرة على الأراضي قبل الانتخابات المقررة في 28 ديسمبر المقبل.

ويقول المنتقدون إن الانتخابات، التي تستثني أحزاب المعارضة الرئيسية، تعد محاولة لتقنين حكم الجيش والإبقاء عليه.

وقد تم توقيع اتفاق وقف إطلاق النار خلال مباحثات بوساطة صينية يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين في كونمينج، العاصمة الإقليمية التي تقع على بعد 400 كيلومتر من الحدود مع ميانمار، حسبما جاء في بيان لجيش تحرير تانج الوطني اليوم الأربعاء عبر تطبيق " تليجرام.

ولم تعلق الحكومة العسكرية في ميانمار على الفور على وقف إطلاق النار.

وجاء في بيان جيش تحرير تانج الوطني أن وقف إطلاق النار يبدأ اليوم.