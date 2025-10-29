إسرائيل تقرر حظر زيارات ممثلي الصليب الأحمر للمعتقلين الفلسطينيين

وكالات

أفادت القناة 12 الإسرائيلية، بأن وزير الدفاع يسرائيل كاتس يوقع على أمر يمنع زيارات ممثلي الصليب الأحمر الدولي للسجون الإسرائيلية التي يوجد فيها أسرى فلسطينيون.

ويأتي ذلك في ظل تصاعد حدة الانتهاكات ضد المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال، وذلك بناء على تعليمات من وزير الأمن الداخلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير.

ودعا بن غفير أكثر من مرة إلى إصدار قانون يقضي بإعدام المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال.