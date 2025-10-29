إعلان

إسرائيل تقرر حظر زيارات ممثلي الصليب الأحمر للمعتقلين الفلسطينيين

كتب : مصراوي

01:44 م 29/10/2025

معتقلين فلسطينيين في السجون الإسرائيلية

وكالات

أفادت القناة 12 الإسرائيلية، بأن وزير الدفاع يسرائيل كاتس يوقع على أمر يمنع زيارات ممثلي الصليب الأحمر الدولي للسجون الإسرائيلية التي يوجد فيها أسرى فلسطينيون.

ويأتي ذلك في ظل تصاعد حدة الانتهاكات ضد المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال، وذلك بناء على تعليمات من وزير الأمن الداخلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير.

ودعا بن غفير أكثر من مرة إلى إصدار قانون يقضي بإعدام المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال.

إسرائيل الصليب الأحمر معتقلين الفلسطينيين

